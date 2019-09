Katy Perry et Orlando Bloom : Folle soirée à Rome, non loin de Meghan et Harry

À peine ont-ils posé les pieds dans la capitale italienne que les festivités ont été lancées. Le 19 septembre 2019, le prince Harry et Meghan Markle se sont envolés pour Rome, où se tient ce week-end le mariage de la styliste Misha Nonoo, amie proche de la duchesse, avec l'entrepreneur Michael Hess. Des noces célébrées sur plusieurs jours en compagnie de 300 invités et de nombreuses célébrités.

Un premier dîner de répétition a été donné jeudi soir dans un restaurant romain. Si Meghan Markle et Harry n'ont fait aucune apparition durant la soirée, pas plus que les princesses Beatrice et Eugenie, autres copines royales de Misha Nonoo, d'autres personnalités s'y sont illustrées, telles que Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom ou encore le top Karlie Kloss et son mari Joshua Kushner. Selon Hello!, la cérémonie de mariage devrait se tenir vendredi soir à la Villa Aurelia, une magnifique demeure du XVIIe siècle entourée de jardins. Les mariés devraient échanger leurs voeux au moment du coucher de soleil. Une grande fête est aussi prévue dans les mythiques studios de la Cinecittà.