Katy Perry enceinte : danse le ventre rond à l'air, encouragée par Orlando Bloom

Le grand jour approche pour Katy Perry et Orlando Bloom ! Le couple accueillera très bientôt son premier enfant. En attendant l'accouchement et un potentiel déménagement en Australie, la chanteuse s'amuse et combat la fatigue en dansant, baby bump à l'air...

Orlando Bloom compte plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram. Ce vendredi 7 août 2020, il y a publié une vidéo de sa compagne Katy Perry, enceinte et en voiture, célébrant le début du week-end. Au début du clip, l'acteur lui demande : "Chérie, quel jour on est ?" Orlando se répond à lui-même en chantant "It's Friday then !" ("C'est vendredi !") et lance un remix de la chanson Push The Feeling On du groupe Nightcrawlers. Katy Perry sort péniblement de la voiture, lève son pull et se met à danser.