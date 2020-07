Katy Perry enceinte : Jennifer Aniston pour marraine ? Elle réagit

La vie amoureuse et de famille des célébrités fascine leurs millions de fans. Ceux de Katy Perry attendent avec impatience son accouchement et la naissance de son premier enfant. Ils ont également appris que la chanteuse enceinte et son mari Orlando Bloom avaient choisi la marraine du bébé. Katy Perry a réagi à cette "folle rumeur" !

C'est dans l'émission radio Kyle & Jackie O que Katy Perry a évoqué son choix présumé pour la marraine de son enfant. La chanteuse s'est entretenue en duplex avec l'animateur australien Kyle Sandilands. Ce dernier lui a demandé si Orlando Bloom et elle avaient bien choisi l'actrice Jennifer Aniston pour être marraine leur futur bébé.

"Elle nous a envoyé un texto, parce qu'on s'entend bien avec elle et qu'Orlando est un de ses bons amis, et on a répondu 'Wow ! C'est une folle rumeur !', a expliqué Katy Perry. Tout a été dit sur elle. Mais je suppose que c'est une rumeur amusante. J'ignore totalement d'où elle vient. Mais, vous savez, c'est le produit des médias et d'internet."