Katy Perry enceinte : la marraine improbable de sa fille

D'ici à quelques semaines, Katy Perry donnera naissance à son tout premier enfant. Il semblerait que l'artiste américaine soit en train de peaufiner les derniers détails, comme le choix de la marraine de leur future petite fille. La chanteuse et son mari, Orlando Bloom, auraient déjà choisi la personne parfaite : Jennifer Aniston. Un choix assez improbable...

L'actrice, touchée, aurait accepté la demande immédiatement. D'après les confidences d'une source restée anonyme au Daily Mirror, Jennifer Aniston et Katy Perry seraient très proches. Une amitié insoupçonnée.

"Elle est évidemment ravie et a bien sûr pleuré quand ils lui ont demandé d'être la marraine. Katy et Jen sont très proches. Pendant le confinement, elles ont fait des promenades ensemble en se tenant bien à distance l'une de l'autre et elles ont rattrapé le temps perdu", a-t-il été expliqué au tabloïd britannique.

Jennifer Aniston est déjà la marraine de Coco (16 ans), la fille de sa meilleure amie et ancienne partenaire de Friends, Courteney Cox.

En mars dernier, Katy Perry annonçait être enceinte de son premier enfant, une petite fille. Dans le clip de Never Worn White, on la voyait avec le ventre déjà très arrondi. Après avoir gardé le secret pendant de longs mois en camouflant son petit baby bump avec des sacs à main, la future maman avait alors confié que c'était "le secret le plus long" qu'elle ait jamais eu à garder dans sa vie.

Orlando Bloom, son mari, est déjà papa d'un garçon prénommé Flynn (9 ans), né de son mariage passé avec le top model australien Miranda Kerr.