Orlando Bloom se fait tatouer le prénom de son fils... mal orthographié

Orlando Bloom a montré avec fierté son tout nouveau tatouage, le prénom de son fils Flynn. Mais les internautes ont vite découvert un problème de taille : il est mal orthographié. L'acteur de 43 ans a dévoilé sa nouvelle pièce le jeudi 13 février 2020 sur Instagram avec plusieurs photos en noir et blanc. On y voit une série de chiffres, la date et heure de naissance de Flynn (9 ans) et son prénom écrit en morse.

Les fans ont tout de suite remarqué qu'il manquait un point au prénom "Flynn" écrit en morse. D'après plusieurs commentaires, Orlando Bloom se serait fait graver à jamais le prénom "Frynn" sur son avant-bras droit. Plus tard, l'artiste chargé du tatouage a reconnu l'erreur sur Instagram. "Un merveilleux souvenir de son fils pour Orlando Bloom, et il manque un point, nous le savons. Ce sera corrigé", a précisé Balazsbercsenyi.