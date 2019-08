Orlando Bloom (Carnival Row): Ces scènes de sexe "gênantes" avec Cara Delevingne

Orlando Bloom et Cara Delevingne partagent l'affiche de Carnival Row, nouvelle série d'Amazon Prime. Dans la fiction fantastique, les deux acteurs de 42 et 27 ans ont dû tourner des scènes de sexe "un peu gênantes", selon le mari de Katy Perry. À l'occasion d'une projection privée du premier épisode le 28 août 2019, nos confrères du Daily Mail ont pu recueillir les impressions d'Orlando Bloom sur ces scènes intimes...

"Oui il y en a pas mal dans la série, des plutôt percutantes même. C'est toujours un petit peu gênant honnêtement. Il y a toujours beaucoup de gens autour de vous qui vous regardent faire semblant de faire l'amour, c'est comme tourner une scène violente. Je ne pense pas que ces scènes de sexe soient gratuites, ça amène quelque chose de bien au genre fantastique de la série", a expliqué l'acteur de Pirates des Caraïbes à nos confrères.

Dans Carnival Row, Cara Delevingne et Orlando Bloom sont des amants maudits. Le top model en couple avec Ashley Benson joue le rôle d'une fée, tandis que l'acteur est un humain. Ils vivent dans une société pleine de préjudices n'acceptant pas leur amour. "C'est vraiment génial de parler de quelque chose, qui à travers le fantastique reflète la société actuelle. On y aborde le thème des réfugiés, des races, de la sexualité et de l'abus de pouvoir. Tout ceci sort de l'esprit d'enfant du réalisateur Travis Beacham qui a eu cette idée de génie il y a vingt ans et qui est enfin concrétisée", poursuit l'acteur auprès du Daily Mail. Une nouvelle série à découvrir sur Amazon Prime dès le 30 août prochain.