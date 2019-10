Miranda Kerr a accouché : le sexe et le prénom de son 3e enfant révélés

Et de trois ! Le 16 octobre 2019, Miranda Kerr s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer la naissance de son troisième enfant. Avec son mari Evan Spiegel, cofondateur de Snapchat, le top model en a profité pour dévoiler le sexe et le prénom du bébé.

"Nous sommes ravis de l'arrivée de Myles et apprécions les mots et les voeux de chacun en ce moment privilégié, a partagé l'Australienne de 36 ans. Nous ne pouvions être plus heureux d'accueillir notre magnifique fils dans notre famille." Une famille essentiellement composée de garçons puisque Miranda Kerr est maman d'un premier fils, Flynn (8 ans), né de son précédent mariage avec l'acteur Orlando Bloom, et Hart (17 mois), né peu de temps après son mariage avec Evan Spiegel, 29 ans, célébré en mai 2017.