Katy Perry enceinte : Son look "cosmonaute" à plus de 4000 euros

Robes jaune fluo, combinaisons de lapin, perruques flashy et même déguisement de papier toilette ou d'hamburger : Katy Perry n'est clairement pas le genre de femme à passer inaperçue. Vue comme une extraterrestre par certains en raison de ses looks ultra-osés et colorés, Katy Perry sait aussi manier à merveille les tenues Haute Couture.

Présente pour le lancement de SpaceX le 27 mai 2020, la chanteuse de 35 ans devait organiser un livestream à l'occasion du décollage de la fusée transportant deux astronautes américains, Douglas Hurley et Robert Behnken, vers la Station spatiale internationale. Si le lancement a été reporté au 30 mai en raison des conditions météorologiques, Katy a tout de même posté sur Instagram la tenue qu'elle avait décidé de porter pour ce grand jour.

Passionnée par le monde spatial (comme en témoigne son titre E.T sorti en 2011, qui évoque la vie extraterrestre), la future maman se dévoile habillée d'une robe glitter Balenciaga (estimée à 4000 euros). Raccord de la tête aux pieds, la fiancée d'Orlando Bloom portait également une paire de talons à 800 euros ainsi que des boucles d'oreilles estimée à 400 euros de la même marque. Enceinte d'une petite fille, l'artiste a pu dévoiler en beauté son baby bump dans cette tenue très lookée parfaite pour l'occasion.

L'événement ayant finalement dû être différé, Katy aura l'opportunité d'imaginer une toute nouvelle tenue pour le lancement qui aura lieu samedi. Un rendez-vous que ses fans ne manqueront pas et qui permettra de découvrir l'interprète du titre Teenage Dream dans un tout nouveau look, qu'on imagine, déjà, cosmique !