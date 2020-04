Katy Perry enceinte : troublante échographie de sa fille au geste obscène...

Katy Perry transmet déjà son fort caractère à sa future fille ! La chanteuse américaine était dans l'émission Live with Kelly and Ryan, en visio, mercredi 29 avril 2020. C'est là qu'elle a évoqué son dernier rendez-vous chez le gynécologue. "J'ai eu une échographie et ma fille était en train de bouger. J'ai vraiment une vidéo d'elle en train de me faire un doigt d'honneur !", a raconté la future maman de 35 ans.

"J'étais là : 'C'est mon enfant !'", a-t-elle plaisanté. Katy Perry a ensuite avoué qu'elle se demandait "qui allait hériter de toutes [ses] tenues absurdes", avant d'apprendre qu'elle s'apprêtait à accueillir une petite fille. De quoi la soulager. Une grossesse qui est actuellement un peu perturbée par la pandémie de coronavirus. "Est-ce que je veux risquer ma vie ou est-ce que j'ai vraiment besoin de cette pastèque ? Est-ce que je peux empêcher cette fringale ? Je suis facilement influençable", déplore la fiancée d'Orlando Bloom, avec lequel elle connaît des hauts et des bas ces derniers temps.

"Quand mon bébé avait la taille d'une gaufre - c'était avant le confinement -, je me suis réveillée un jour et j'ai demandé : 'Donnez moi une gaufre !' Vous savez, ces applications qui vous disent : 'Votre bébé fait la taille de ça, votre bébé fait telle taille. Eh bien, aujourd'hui, il fait la taille d'une gaufre ?' Très bien, donnez-moi cette gaufre tout de suite !", a ajouté Katy Perry, qui a visiblement des envies culinaires fluctuantes. Au début de sa grossesse, elle ne rêvait que de Tabasco !

Pour rappel, Katy Perry avait annoncé sa grossesse avec le clip de Never Worn White, dans lequel elle apparaît avec un joli ventre rond. À 35 ans, la chanteuse américaine s'apprête donc à accueillir son premier enfant, fruit de sa relation avec son fiancé, l'acteur britannique Orlando Bloom.