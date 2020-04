Katy Perry, enceinte et confinée : cette frustration qu'elle "n'oubliera jamais"

À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Malgré la pandémie du coronavirus et le confinement qui empêche le tournage de nombreuses émissions, les téléspectateurs américains ont pu se délecter d'un épisode inédit d'American Idol le dimanche 26 avril 2020. Pour être sûrs de respecter les consignes de sécurité et les gestes barrières, les membres du jury et les candidats se sont contentés d'apparaître... par webcam, depuis chez eux. Katy Perry, enceinte de plusieurs mois, a même joué la sécurité à fond puisqu'elle s'était déguisée en bouteille de gel hydroalcoolique. Si avec ça, bébé n'est pas protégé !

Avant d'assister aux performances à distance des graines de talents, la chanteuse de 35 ans a accepté d'évoquer sa grossesse avec le présentateur du show, Ryan Seacrest. "C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, a-t-elle expliqué. J'ai des envies de femme enceinte que je ne peux pas forcément assouvir comme je le voudrais, mais, vous savez, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles je suis heureuse en ce moment." Avant que la planète ne se transforme en paysage de science-fiction, Katy Perry avait surpris tout le monde en dévoilant qu'elle attendait un enfant dans le clip de son titre Never Worn White – "Je n'ai jamais porté de blanc". Loin des robes de mariage, elle a trouvé une tenue immaculée plus que de rigueur.