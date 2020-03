Katy Perry confinée enceinte, elle dévoile une photo d'elle sans maquillage

On ne va pas se mentir, plus le confinement s'installe, plus il est difficile de faire des efforts. Le quotidien n'est plus qu'une débâcle de pyjamas et autres joggings sales, et nos amies les stars font de même. C'est en tout cas ce qu'a assumé Katy Perry sur les réseaux sociaux à l'aide de deux photographies : l'une avec make-up et robe assortie... l'autre sans. "Pré-quarantaine, mi-quarantaine, précise la chanteuse. J'espère que vos plans à la maison pour ce soir incluent le nouvel épisode d'American Idol que l'on a enregistré au paradis, à Hawaï, en janvier et février." En l'espace de quelques semaines, sa vie a bien changé.

C'est désormais sans maquillage, en peignoir et les racines apparentes que Katy Perry évite, depuis chez elle, la pandémie du coronavirus. Mais qu'importe. La belle California Gurl aura largement le temps de se rattraper. En couple avec Orlando Bloom depuis 2016, elle devrait dire "oui" à son amoureux très prochainement. Elle avait même prévu de le faire en ce début d'année 2020, à Tokyo, entourée de 150 invités... mais elle a dû revoir ses plans puisque les rassemblements sont interdits. "Ils étaient tous deux ravis que les détails du mariage soient enfin finalisés, expliquait une source au magazine People. Mais ils mettent le projet sur pause." Les Fireworks, ce sera pour plus tard.