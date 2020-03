Katy Perry enceinte : sexe du bébé, obsession culinaire... elle se confie

Katy Perry a annoncé dans le clip de son nouveau single Never Worn White qu'elle était enceinte de son premier enfant. Un bébé qui est le fruit de son histoire d'amour avec l'acteur Orlando Bloom. Depuis, la chanteuse de 35 ans n'hésite plus à parler librement de sa grossesse. De quoi lui mettre un peu de baume au coeur après le récent décès de sa grand-mère.

Dimanche 8 mars 2020, Katy Perry se produisait lors du Women's Cricket World Cup Final à Melbourne, en Australie. L'occasion de découvrir pour la première fois ses rondeurs de femme enceinte. Sur scène, la chanteuse a évoqué sa grossesse et, au micro, elle a révélé sa préférence concernant le sexe du bébé ! "J'espère que c'est une petite fille", a-t-elle lâché sous les cris et les applaudissements de milliers de spectateurs. Réponse prochainement puisqu'elle en est déjà à six mois de grossesse ! Elle avait réussi à cacher cela au monde entier avec une technique assez amusante...

Katy Perry, dont le mariage avec Orlando Bloom va devoir être reporté, était interrogée lundi 9 mars dans l'émission Smallzy's Surgery et a ainsi révélé sa nouvelle obsession alimentaire depuis qu'elle est enceinte. "Je ne suis pas très fan de la nourriture épicée, mais, soudainement, c'est tout ce que je veux manger, épicé ! Après être tombée enceinte, je sortais tout le temps une magnifique bouteille en édition limitée de Tabasco [qu'on lui avait offerte l'an dernier, NDLR] et je lui disais : 'Tu es mon Graal, je vais t'emmener partout avec moi !'", a confié l'interprète de Roar, Dark Horse ou Firework.

Katy Perry va donc tranquillement poursuivre sa grossesse avant de faire une pause maternité. Très heureuse et épanouie, la chanteuse était vue mardi 10 mars à Melbourne. C'était sa première sortie depuis l'annonce de la mort de sa grand-mère. La jolie blonde était rayonnante dans une robe en cuir orange, comme le montre le Mail Online.