Katy Perry enceinte : peinée par la mort de sa grand-mère, une vidéo vibrante

Katy Perry, qui s'apprête à donner la vie, doit aujourd'hui faire face à la mort. Sa grand-mère, Pearl Hudson, est décédée dimanche 8 mars 2020 à l'âge de 99 ans. Sur Instagram, l'artiste américaine a rendu hommage à sa mamie, dont elle était si proche. À de nombreuses occasions, Katy l'avait emmenée avec elle poser pour les photographes lors de certaines cérémonies de remises de prix comme les Grammy Awards.

"Pour être honnête, ma grand-mère a probablement bu un verre de son vin préféré une fois arrivée dans l'au-delà, avec un look très fashion et des bijoux, naturellement. Je dois beaucoup de ce que je suis à mon père... et il est là grâce à elle. C'est avec elle que tout a commencé, comme elle nous le rappelait souvent", écrit Katy Perry en légende d'une longue publication sur Instagram, où elle partage plusieurs photos de sa grand-mère Pearl.

"Pearl Hudson était une battante. Elle a survécu à la Grande Dépression, a élevé trois enfants seule alors qu'elle était couturière et fabriquait des strings pour stripteaseuses. Elle était toujours drôle et elle-même et remplie de petites choses familières propres aux grand-mères. Elle nous laissait manger ses cookies préférés. C'était une grand-mère merveilleuse et elle sera à jamais dans mon coeur", a-t-elle poursuivi.

Katy Perry n'a rien dit de plus concernant la mort de sa grand-mère, mais elle a tenu à partager une vidéo très intime. On la voit accoudée à son lit d'hôpital, lui parlant comme si elle ne se rappelait plus d'elle, comme si elle avait perdu la mémoire. "C'est Katy, tu te souviens de moi ? Je suis venue te dire que je suis enceinte, j'ai un bébé dans mon ventre", annonce-t-elle à sa grand-mère. Sans montrer le visage de Pearl Hudson, on voit qu'elle bouge activement lorsque sa petite-fille lui annonce la grande nouvelle.