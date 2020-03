Katy Perry enceinte d'Orlando Bloom : sa technique pour cacher sa grossesse

Décidément, on sait comment annoncer une grossesse chez les princesses de la pop ! Le 5 mars 2020, Katy Perry a pris tout le monde de court en sortant le clip de son nouveau titre Never Worn White. Dans cette ode à l'amour et aux beaux yeux de son fiancé Orlando Bloom, la chanteuse couronne le gâteau de la plus belle des cerises : son joli ventre arrondi, à la fin de la vidéo, à peine camouflé par une longue jupe en tulle translucide. Une surprise pour la planète, un soulagement pour Katy Perry : il ne sera enfin plus nécessaire de cacher son bonheur à tout le monde !

Katy Perry et Orlando Bloom devraient être parents d'ici l'été 2020. Sur son compte Twitter, l'interprète de Fireworks a exprimé toute sa joie, notamment due au fait qu'elle était libre d'exposer son baby bump de femme enceinte. "Oh mon dieu, je suis tellement contente de ne plus avoir à le rentrer tout le temps, écrit-elle. Ou de toujours avoir à transporter un gros sac à main avec moi." Une manière d'expliquer comment elle a réussi à garder le secret ! Les tourtereaux se sont mis en couple en début d'année 2016, peu après la 73e cérémonie des Golden Globes. Après plusieurs allers-retours, ruptures, rabibochages et autres excursions coquines en paddle, Katy et Orlando devraient enchaîner les bonnes nouvelles... à moins que le sort ne s'acharne.