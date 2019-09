Orlando Bloom réagit aux photos de lui nu : "Ce n'est pas si gros que ça"

Vous vous souvenez forcément des vacances que partageaient Orlando Bloom et Katy Perry en Sardaigne en août 2016. Non seulement les photographies du couple démontraient que leur histoire d'amour était bien réelle... mais, SURTOUT, elles montraient le bel acteur anglais ramer sur un paddle le sexe à l'air. Trois ans plus tard, il a donc décidé de mettre les choses au clair, notamment vis-à-vis des litres de sueur froide qui ont coulé devant l'exposition de sa virilité. "Ce n'est vraiment pas si gros que ça, a-t-il précisé à l'animateur Howard Stern. Les choses sont élargies par les appareils photos et leurs immenses objectifs. C'est une illusion d'optique." Déçus ?

C'est un triple malheur !

Si la planète a frissonné d'émotion en découvrant la chair du Pirate des Caraïbes, Orlando Bloom a lui aussi tremblé en découvrant les photographies : "Mon attaché de presse m'a appelé pour me dire : 'Et encore, ce n'est pas le pire. Il y a un bloc noir qui cache tout sur les images'. Alors tu fais des blagues, du type : 'Est-ce qu'ils ont trouvé un bloc assez gros pour tout recouvrir ?'. Puis tu réalises subitement que quelqu'un va finir par enlever ce bloc parce que quelqu'un d'autre va le payer assez cher pour ça. C'est un triple malheur : les photos, le bloc noir, puis plus de bloc noir." Une petite recherche Google vous permettra effectivement de constater que l'intimité de l'acteur n'est pas restée secrète bien longtemps.

Katy Perry et Orlando Bloom : à quand le mariage ?

Il a été marié à Miranda Kerr, elle a épousé Russell Brand. Malgré leurs échec sentimentaux, les deux tourtereaux sont visiblement prêts à re-sauter le pas... Puisqu'ils ont annoncé leur fiançailles en février 2019. "Il est important pour moi que nous soyons sur la même longueur d'onde, j'ai été marié et divorcé et je ne veux plus revivre cela" a expliqué le comédien dans l'émission Sunday Today, de Willie Geist. Croisons les doigts pour que ça marche.