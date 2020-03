Katy Perry enceinte, elle dévoile son baby bump sur scène en robe moulante

Elle est enfin libre de ses mouvements. Après avoir longtemps conservé le secret, Katy Perry a annoncé à la planète entière qu'elle était bien enceinte. Et pour ce faire, elle a mis les petits plats dans les grands : elle a attendu la sortie du clip de son nouveau titre Never Worn White puisque celui-ci se conclut sur une image de son joli baby bump. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est rendue, le 8 mars 2020, à la ICC Women T20 Cricket World Cup de Melbourne, en Australie, pour exhiber ses nouvelles formes. Venue chanter à l'occasion de la finale de la compétition sportive, Katy Perry avait opté pour une robe violette, moulante, laissant apercevoir son bonheur.

Des mois de cachotterie

Le bébé de Katy Perry et d'Orlando Bloom est attendu pour cet été 2020. Comprenez par là que, depuis plusieurs mois, la célèbre California Gurl fait son maximum pour camoufler ses rondeurs naissantes. Sur son compte Twitter, elle a d'ailleurs exprimé son soulagement, quelques heures après la révélation du clip de Never Worn White. "Oh mon dieu, je suis tellement contente de ne plus avoir à rentrer tout le temps le ventre, a-t-elle écrit. Ou de toujours avoir à transporter un gros sac à main avec moi."

Le mariage est reporté !

La prochaine étape pour le couple ? Le mariage, évidemment ! Mais il se pourrait bien que la cérémonie ait lieu après la naissance du bébé. Alors que Katy Perry s'imaginer dire "oui" à Orlando Bloom avec un ventre tout rond, la chanteuse a été obligée de reporter son jour J. Les 150 invités qu'elle avait convié au Japon pour assister aux épousailles devront attendre encore un peu et ce... à cause du mal qui ronge actuellement le globe. "Ils étaient tous deux ravis que les détails du mariage soient enfin finalisés, mais ils mettent le projet sur pause à cause du coronavirus" explique une source du magazine People. Comme quoi, le meilleur comme le pire auront eu lieu bien avant que Katy et Orlando ne se promettent fidélité devant l'Éternel.