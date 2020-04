Katy Perry enceinte : elle dévoile le sexe du bébé de manière originale

Katy Perry attend donc... une petite fille ! L'interprète du titre Never Really Over a partagé cette magnifique nouvelle le 4 avril 2020 sur Instagram avec une photographie pas comme les autres... Non, il ne s'agit pas dune traditionnelle échographie mais de son futur mari Orlando Bloom dont le visage a été recouvert de crème... rose !

À l'inverse des autres futures mamans qui annoncent souvent le sexe de leur enfant avec des ballons, Katy a ainsi préféré jouer la carte de l'originalité et utiliser de la crème et entarter son chéri. Un rêve devenu réalité pour l'artiste de 35 ans qui avait révélé le 8 mars dernier lors du concert Women's Cricket World Cup Final à Melbourne qu'elle espérait attendre une petite fille. Apparemment ravi et conquis par cette nouvelle, Orlando Bloom apparaît particulièrement détendu et serein sur ce cliché, déjà culte sur Instagram.

Katy Perry avait annoncé sa grossesse le 5 mars 2020 lors de la sortie de son nouveau titre Never Worn White. Après avoir gardé le secret pendant de longs mois en camouflant son petit baby bump à l'aide de sacs à main, la future maman avait alors confié que c'était "le secret le plus long" qu'elle ait jamais eu à garder dans sa vie.

Appelée dans l'émission Smallzy's Surgery, Katy Perry avait confié ses envies "gourmandes" pendant cette grossesse. Et parce que la star américaine n'est pas une femme comme les autres, il ne s'agit pas de traditionnelles fraises mais de... Tabasco ! Elle expliquait : "Je ne suis pas très fan de la nourriture épicée, mais, soudainement, c'est tout ce que je veux manger, épicé ! Après être tombée enceinte, je sortais tout le temps une magnifique bouteille en édition limitée de Tabasco et je lui disais : 'Tu es mon Graal, je vais t'emmener partout avec moi !'" Attendue pour l'été 2020, nul doute que la petite fille aura sûrement un caractère piquant comme sa maman Katy.