Diaporama Meghan Markle aux Pays-Bas : chic en blanc, un luxueux look inspiré de Kate Middleton ?

1 / 26 Meghan Markle aux Pays-Bas : chic en blanc, un luxueux look inspiré de Kate Middleton ?

2 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye.

3 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent à l'hôpital de Spanish Town le 23 mars 2022 à Spanish Town, en Jamaïque. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de Sa Majesté la Reine à l'occasion de son jubilé de platine. Spanish Town, le 23 mars 2022.





4 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





5 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent à l'hôpital de Spanish Town le 23 mars 2022 à Spanish Town, en Jamaïque. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de Sa Majesté la Reine à l'occasion de son jubilé de platine. Spanish Town, le 23 mars 2022.





6 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





7 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent à l'hôpital de Spanish Town le 23 mars 2022 à Spanish Town, en Jamaïque. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de Sa Majesté la Reine à l'occasion de son jubilé de platine. Spanish Town, le 23 mars 2022.





8 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





9 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent à l'hôpital de Spanish Town le 23 mars 2022 à Spanish Town, en Jamaïque. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de Sa Majesté la Reine à l'occasion de son jubilé de platine. Spanish Town, le 23 mars 2022.





10 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





11 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent à l'hôpital de Spanish Town le 23 mars 2022 à Spanish Town, en Jamaïque. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de Sa Majesté la Reine à l'occasion de son jubilé de platine. Spanish Town, le 23 mars 2022.





12 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.

On the eve of the 2020 Invictus Games in The Netherlands, Prince Harry and Meghan Markle

13 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





14 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





15 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent à l'hôpital de Spanish Town le 23 mars 2022 à Spanish Town, en Jamaïque. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de Sa Majesté la Reine à l'occasion de son jubilé de platine. Spanish Town, le 23 mars 2022.





16 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





17 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent à l'hôpital de Spanish Town le 23 mars 2022 à Spanish Town, en Jamaïque. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de Sa Majesté la Reine à l'occasion de son jubilé de platine. Spanish Town, le 23 mars 2022.





18 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





19 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent à l'hôpital de Spanish Town le 23 mars 2022 à Spanish Town, en Jamaïque. Le duc et la duchesse de Cambridge visitent le Belize, la Jamaïque et les Bahamas au nom de Sa Majesté la Reine à l'occasion de son jubilé de platine. Spanish Town, le 23 mars 2022.





20 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





21 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





22 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





23 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





24 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.





25 / 26 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022.