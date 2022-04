Eugenie d'York, Zara Tindall, le prince Edward... Le clan Windsor sans la reine pour la messe de Pâques

C'est une tradition à laquelle la reine Elizabeth II est très attachée. La souveraine de 95 ans a pourtant dû passer son tour pour cette année 2022. Affaiblie par des problèmes de mobilité et des séquelles liées à la Covid-19 qu'elle a contractée en février dernier, la reine a préféré rester chez elle pour se reposer au lieu d'assister à l'événement. Bien entourée par ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Elizabeth II a pu compter sur toute la famille pour la représenter. Parmi les membres du clan ayant assisté à la messe se trouvaient Kate Middleton, le prince William et deux de leurs enfants, Charlotte, charmante dans une robe fleurie, et George, en costume cravate à l'image de son père. Les Cambridge ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement jusqu'à Windsor.

Le prince Edward est arrivé au côté de son épouse Sophie de Wessex et de leurs deux enfants Louise et James, tous suivis de près par Eugenie d'York, qu'accompagnaient Peter Phillips, aîné des petits-enfants de la reine et ses filles Isla et Savannah. Leur tante Zara Phillips était elle aussi de la partie avec son mari, l'ancien rugbyman anglais Mike Tindall et leur fille aînée Mia.

En revanche, aucune trace du prince Harry et de Meghan Markle. Passés furtivement par Londres pour saluer la reine Elizabeth II et avoir une discussion tendue avec le prince Charles, les parents d'Archie et Lilibet se sont envolés pour les Pays-Bas pour le lancement des Invictus Games. Loin de la vie royale et des obligations qu'elle impute à ses membres, le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement lancé la compétition si chère au coeur du duc de Sussex en offrant un tendre baiser au public.

Le couple sera-t-il en revanche au rendez-vous pour le jubilé de platine d'Elizabeth II ? Leur présence n'a pas été confirmée mais il semblerait que ce nouvel anniversaire se fasse encore une fois sans les Sussex. Non seulement leur petite Lilibet soufflera sa première bougie le 4 juin prochain, soit en plein dans les festivités organisées pour les 70 ans de règne de la reine, mais la prise en charge de leur sécurité demandée par le prince Harry lors de leur venue sur le territoire britannique n'a toujours pas été accordée. Conséquence de leur volonté de quitter la monarchie...