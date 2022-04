Diaporama Eugenie d'York, Zara Tindall, le prince Edward... Le clan Windsor sans la reine pour la messe de Pâques

1 / 22 Eugenie d'York, Zara Tindall, le prince Edward : le clan Windsor sans la reine pour la messe de Pâques

6 / 22 La princesse Eugenie d'York, Peter Philips - La famille royale britannique quitte la chapelle Saint-Georges de Windsor après la messe de Pâques, le 17 avril 2022.





7 / 22 Kate Middleton, le prince William et George et Charlotte à la messe donnée pour Pâques au château de Windsor le 17 avril 2022 / Photo by Andrew Matthews/PA Wire/ABACAPRESS.COM

9 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - La famille royale britannique quitte la chapelle Saint-Georges de Windsor après la messe de Pâques, le 17 avril 2022.





11 / 22 Sophie de Wessex, le prince Edward et leurs deux enfants Louise et James à la messe donnée pour Pâques au château de Windsor le 17 avril 2022 / Photo by Andrew Matthews/PA Wire/ABACAPRESS.COM

17 / 22 Mike et Zara Tindall avec leur fille Mia - La famille royale britannique quitte la chapelle Saint-Georges de Windsor après la messe de Pâques, le 17 avril 2022.





20 / 22 Lady Sarah Chatto et son fils Arthur Chatto - La famille royale britannique quitte la chapelle Saint-Georges de Windsor après la messe de Pâques, le 17 avril 2022.





