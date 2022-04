Kate et William en famille pour célébrer Pâques : la princesse Charlotte adorable en robe fleurie

Comme le veut la tradition, la famille royale britannique a célébré Pâques ce dimanche 17 avril 2022. Pour ce jour de fête, une messe a été organisée dans la martinée à la chapelle Saint George du château de Windsor, où réside la reine Elizabeth II ces derniers temps, toujours affaiblie après avoir été touchée par la Covid-19 en février dernier.

Rentrés de leurs vacances au ski - ils avaient une fois de plus choisi la station française de Courchevel pour s'aérer l'esprit et dévaler les pistes en famille - Kate Middleton et le prince William ont assisté à la messe de Pâques avec deux de leurs trois enfants, les deux plus grands. Si George , 8 ans, et sa petite soeur Charlotte, 6 ans, étaient aux côtés de leurs parents, le petit Louis, 3 ans n'était pas présent.

Des looks très printaniers et élégants

Pour cette nouvelle apparition en famille, Kate Middleton est apparue sublime dans un long manteau bleu ciel Emilia Wickstead qu'elle avait déjà porté lors d'un voyage au Luxembourg en 2017. La duchesse de Cambridge a associé ce manteau déjà connu à une paire d'escarpins Emmy London et à une pochette également de la maison Emilia Wickstead, le modèle Natasha. Très élégante dans ce look bleu printanier, l'Anglaise de 40 ans était parfaitement assortie à sa fille. La princesse Charlotte portrait une petite robe fleurie au col Claudine, des collants bleu clair, un gilet bleu marine et une paire de derbies de la même couleur. Son papa, le prince William, et son grand frère George étaient tous les deux distingués dans des costumes bleu marine portés avec une chemise blanche et une cravate.

Elizabeth II absente

Cette célébration de Pâques a dû se faire sans la présence de la reine Elizabeth qui a officialisé son absence il y a quelques jours. "Le palais de Buckingham a confirmé aujourd'hui que la reine n'assistera pas au service religieux du dimanche de Pâques de cette année à Windsor", avait annoncé le palais de Buckingham par le biais d'un communiqué transmis le 14 avril dernier. C'est la première fois en cinquante ans que la monarque qui fêtera ses 96 ans le 21 avril prochain n'assiste pas à la messe de Pâques.

Jeudi dernier, Elizabeth II a reçu la visite de Meghan Markle et du prince Harry au château de Windsor, avant que le duc et la duchesse de Sussex ne mettent le cap sur La Haye pour la cinquième édition des Invictus Games. Les parents d'Archie (3 ans le 6 mai prochain) et de Lilibet (10 mois) avaient-ils prévu de venir en sachant que Kate Middleton et le prince William seraient en vacances et donc absents ? Jamais les deux couples n'ont été aussi proches géographiquement depuis le départ fracassant de Meghan et Harry il y a deux ans et demi...