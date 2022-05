Elizabeth II bannit Meghan Markle et le prince Harry d'un événement important

Du 2 au 5 juin prochain, tout le Royaume-Uni sera en effervescence pour une excellente raison : les 70 ans de règne d'Elizabeth II. Si à 96 ans, la Souveraine fait petit à petit un peu plus de place aux autres membres du clan Windsor pour prendre le relai, elle n'en est pas moins déterminée à célébrer ses 7 décennies passées sur le trône d'Angleterre ! Et pour ce faire, pas question de laisser les soucis et les polémiques assombrir ce beau tableau qui s'annonce. Elizabeth II a donc pris une décision : Meghan Markle, le prince Harry - dont la présence n'était toujours pas confirmée - et son fils le prince Andrew seront carrément interdits d'apparaître au balcon du palais de Buckingham à cette occasion.

Chaque année, un défilé militaire, nommé Trooping The Colour, est organisé à Horse Guards Parade, l'immense avenue menant au palais de Buckingham à Londres. Pour observer ce spectacle, aérien et terrestre, toutes les têtes couronnées sont conviées à prendre place au côté de la reine Elizabeth II sur l'un des balcons du palais, devant une foule en délire fan de la famille royale. 2022 se fera donc sans le couple Sussex et le duc d'York.

"Après mûre réflexion, la reine a décidé que la traditionnelle apparition au balcon pour Trooping the Colour le jeudi 2 juin sera cette année limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine" a révélé un porte-parole à The Sun. Un sacré pied-de-nez le jour des 3 ans d'Archie, petit-fils qu'elle n'aura presque jamais vu. La Souveraine pourra donc compter sur le prince Charles, Camilla Parker-Bowles,Kate Middleton, le prince William et leurs enfants George, 8 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans ainsi que le prince Edward, Sophie de Wessex, leurs deux filles et Anne et Timothy Laurence.

Pour rappel, le prince Andrew s'était retiré de la vie publique en raison de son implication dans l'affaire glauque Jeffrey Epstein. Meghan Markle et le prince Harry avaient quant à eux fait part de leur intention de quitter la monarchie en s'installant en Amérique mais en continuant de profiter de l'argent des Britanniques pour assurer leur sécurité. Ils l'auront donc compris : faut pas pousser mémé dans les orties.