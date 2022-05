Meghan Markle et Harry bannis de Buckingham pour le jubilé ? Ils brisent enfin le silence !

C'est un anniversaire de règne que la reine Elizabeth II n'est pas près d'oublier. Du haut de ses 96 printemps, la Souveraine s'apprête à souffler la 70ème bougie de sa présence sur le trône d'Angleterre. Un événement très important pour elle. C'est la raison pour laquelle le prince Harry et Meghan Markle, pourtant en froid avec le clan Windsor, ont annoncé par le biais d'un représentant, qu'ils seraient présents pour l'occasion : "Prince Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, sont très heureux et honorés d'assister aux festivités du jubilé de la reine au mois de juin avec leurs enfants" indique Hello Magazine. La famille devrait donc être au grand complet pour célébrer Sa Majesté. Sauf au balcon du palais de Buckingham.

Ne voulant aucune histoire pour cet anniversaire d'ores et déjà grandiose, Elizabeth II a annoncé que seuls les membres actifs de la famille royale pourraient se tenir à ses côtés pour observer la parade Trooping the Colour du balcon de Buckingham. Un rendez-vous qui exclut donc officiellement Meghan Markle et Harry ainsi que le prince Andrew, impliqué dans la sordide affaire Jeffrey Epstein. Il faut croire que cette décision n'a pas contrarié les Sussex qui se font une joie de retrouver tout le monde dans quelques semaines.

Des retrouvailles royales

Le prince Harry et Meghan Markle pourront sûrement en profiter pour resserrer les liens avec les membres du clan royal. Depuis leur départ de la monarchie et leur installation aux Etats-Unis, l'ancienne actrice et le frère de William ne ménagent pas la Couronne. Dans l'interview qu'ils ont accordée à Oprah Winfrey, ils affirmaient notamment que le petit Archie était victime de racisme avant même de naître et que les appels à l'aide de Meghan Markle, livrée à elle-même avec ses idées noires, n'avaient pas été entendus. Dernièrement, ils exigeaient également que leur protection soit assurée par les forces de l'ordre britannique pour chacun de leur retour en Angleterre.

On ignore si un compromis a été trouvé pour cette fois-ci, mais une chose est sûre, la venue de Meghan Markle et du prince Harry est un événement ! Surtout si Archie, tout juste 3 ans, et Lilibet, bientôt 1 an, sont prévus dans l'équation. Depuis la naissance de la petite fille, la reine ne l'a jamais officiellement rencontrée. Le jubilé de platine d'Elizabeth II est donc l'occasion parfaite pour faire d'une pierre, quatre coups : fêter l'anniversaire de règne de la reine, la première bougie de Lilibet et faire les rencontres officielles entre les enfants et les autres membres de la famille. De quoi réchauffer les relations glaciales avec certains, peut-être.