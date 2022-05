Elizabeth II : Grosse panique avant le Jubilé, un homme s'introduit chez elle !

Mais qui était donc cet homme ? Un inconnu, qui se réclamait homme d'Eglise, s'est introduit à Windsor, où la reine Elizabeth II était censée se trouver le 27 avril dernier. Après avoir gagné la confiance des gardes sur place, il était même parvenu à passer la nuit avec eux, leur racontant de nombreuses histoires de son passé, qui devenaient cependant de plus en plus farfelues au fil du temps.

C'est lorsqu'il a "prétendu avoir été pilote d'essai de sièges éjectables" que les troupes ont commencé à se poser des questions et que le prétendu Père Cruise a été arrêté. Selon The Guardian, il a été remis à la police locale sans problème et placé en garde à vue. Une histoire qui se termine bien pour la souveraine, heureusement, mais qui aurait pu tourner au vinaigre.

On ne connait en effet toujours pas la véritable identité ni les motivations de l'homme, qui n'aurait de toute façon pas pu croiser la mère du Prince Charles : celle-ci se trouve actuellement dans sa résidence de Sandrigham, à la campagne. Toutefois, cette alerte, même si elle n'est pas la première, est à prendre au sérieux à quelques semaines du début des cérémonies du Jubilé.

La sécurité renforcée au fil des semaines

En effet, la Reine Elizabeth II, 95 ans, devrait prendre part à de nombreuses cérémonies pendant plusieurs jours et pourrait être une cible potentielle. Ses troupes sont donc sur le qui-vive et empêcheront tout nouvel inconnu de pénétrer dans l'un des domaines royaux. "L'armée prend cette violation de la sécurité extrêmement au sérieux et elle fera l'objet d'une enquête approfondie", a d'ailleurs réagi un porte-parole militaire pour CBS News.

Le débat de la sécurité est donc relancé après que le Prince Harry ait réclamé plus de gardes du corps (payés par le Royaume-Uni) pour rentrer dans sa famille, craignant pour la tranquillité de sa femme, Meghan Markle , et de ses enfants, Archie et Lilibet. Une demande qui lui avait été refusée par sa grand-mère, la reine arguant qu'il n'est désormais plus un membre actif de la famille royale et qu'il doit donc se débrouiller pour payer les gardes.

Un débat qui s'éternise entre les deux mais qu'ils ont peut-être réglés lors de la dernière visite secrète d'Harry. Le prince sera-t-il présent pour les cérémonies du Jubilé de sa grand-mère ? Réponse début juin !