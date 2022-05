Archie a 3 ans : Cette lourde frustration pour l'anniversaire de Meghan Markle et du prince Harry...

Alors que sa cousine la princesse Charlotte vient de célébrer ses 7 ans, le 2 mai, c'est au tour du petit Archie, fils de Meghan Markle et du prince Harry, de célébrer son anniversaire, ce vendredi 6 mai 2022. Le fils de la duchesse et du duc de Sussex a 3 ans et a bien grandi mais alors que les fans attendaient avec impatience de pouvoir découvrir de nouvelles photos de lui, la frustration est grande. Cela fait en effet un moment que les membres de la famille royale n'ont pas vu le petit Archie, depuis le départ de Meghan Markle et Harry de la famille royale. Alors pour marquer cet évènement important de la vie du petit garçon, la famille royale a publié d'anciennes photos sur les réseaux sociaux.

La reine Elizabeth II, le prince Charles et Camilla , ainsi que Kate Middleton et le prince William ont été synchronisés pour souhaiter leurs voeux au fils des Sussex, sur Instagram. "Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Archie qui fête ses 3 ans aujourd'hui", ont ainsi écrit les Cambridge en story avec une photo officielle de la famille royale, lors de la naissance du fils d'Harry et Meghan. Même son de cloche du côté de Sa Majesté qui a choisi une photo d'elle découvrant le petit Archie dans les bras de l'ex-star de Suits, près de sa propre mère, Doria Ragland. "Joyeux anniversaire Archie Mountbatten - Windsor", a écrit la reine Elizabeth II. Des photos datant de 2019 et recyclées qui ont dû laisser les fans sur leur faim.

Une apparition prochaine d'Archie et Lilibet... avec Meghan ?

Il faudra donc miser sur Meghan Markle et le prince Harry pour dévoiler de nouvelles photos de leur fils aîné, mais jusqu'ici rien n'a été posté par les Sussex à ce sujet. Si les enfants de Kate Middleton et du prince William sont souvent pris en photo, Lilibet Diana et son frère, eux, n'apparaissent que très rarement dans les médias. L'actrice américaine et le fils cadet de Diana et Charles n'ont jusqu'ici dévoilé qu'une seule photo sur laquelle on peut voir leurs deux enfants ensemble, et ce à l'occasion de Noël en 2021. Selon les informations d'Hello!, les enfants Sussex pourraient néanmoins faire un apparition avec leur mère très prochainement. Alors qu'Harry devrait participer à la saison complète de polo en Californie, Meghan Markle pourrait bien venir le voir en compagnie de leurs enfants. Patience donc.