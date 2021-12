Meghan Markle, une épouse "horriblement" manipulatrice : Donald Trump se lâche (encore)

Une fois encore, Donald Trump s'en est pris ouvertement à Meghan Markle. Dans une nouvelle interview télévisée diffusée sur la chaîne anglaise GB News, l'ancien président américain a à nouveau critiqué l'attitude de la duchesse de Sussex envers la famille royale, mais pas seulement... Des extraits de son entretien avec l'animateur et homme politique britannique Nigel Farage ont été rapportés par le Daily Mail le 30 novembre 2021.

"Je ne suis pas fan d'elle. Depuis le premier jour. Je pense qu'Harry a été horriblement utilisé et je pense qu'un jour il le regrettera (...). Je pense que cela a ruiné sa relation avec sa famille et cela fait mal à la reine", a d'abord lancé le milliardaire américain de 75 ans. "Je pense qu'elle a été très irrespectueuse envers la reine, qui est une si grande femme, une si grande personne, une personne historique. Je pense qu'elle est très irrespectueuse envers la famille royale et surtout envers la reine."

Sa soi-disant influence sur le prince Harry, son rôle dans leur départ de la monarchie britannique, les présumées aspirations politiques de l'ancienne actrice... Tout y passe. Donald Trump a ajouté qu'il trouvait "très inapproprié" que Meghan Markle utilise son titre de duchesse de Sussex à des fins politiques, notamment en entrant en contact avec des membres du Congrès américain, elle qui milite activement et publiquement pour l'indemnisation du congé parental outre-Atlantique.

Une duchesse "méchante"

Ce n'est pas la première fois que l'ex-président américain critique la mère d'Archie et Lilibet (2 ans et 5 mois). En septembre dernier déjà, auprès de Fox News, il avait commenté les rumeurs affirmant que Meghan Markle est en contact avec des représentants démocrates pour une éventuelle candidature aux prochaines présidentielles de 2024 : "J'espère que ça arrivera car, si c'est le cas, je pense que j'aurais encore plus envie de me représenter." Plus tôt cette année, il avait également souhaité "bonne chance" au prince Harry. Avant même que les Sussex ne quittent la Firme et le Royaume-Uni en 2020, Donald Trump avait qualifié l'ex-actrice de "méchante"...

De son côté, la duchesse de Sussex n'a jamais véritablement répondu à ces critiques. En revanche, lors de la campagne pour les élections présidentielles l'an dernier, Meghan Markle et le prince Harry avaient appelé les Américains à voter pour le "changement", donc pour Joe Biden. Une prise de parti qui leur avait valu une nouvelle salve de critiques quant au fait qu'ils devraient conserver la neutralité politique imposée par le protocole, étant donné qu'ils conservent leurs titres royaux.