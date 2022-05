Diaporama : Archie a 3 ans : Cette lourde frustration pour l'anniversaire de Meghan Markle et du prince Harry...

Archie a 3 ans : Cette lourde frustration pour l'anniversaire de Meghan Markle et du prince Harry...

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

Le prince Harry se déplace à La Haye quelques jours après la naissance de son premier enfant Archie pour une conférence pour la prochaine compétition Invictus Games qui se déroulera aux Pays-Bas. Il a été reçu par la princesse Margriet des Pays-Bas. Invictus Games est une compétition multisports pour les soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés, s'inspirant des jeux paralympiques, ils tirent leur nom du poème Invictus de William Ernest Henley ; le slogan, I AM, renvoie d'ailleurs aux deux derniers vers du poème. La Haye, le 9 mai 2019.