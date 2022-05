Charlotte de Cambridge : Nouveaux portraits craquants pour ses 7 ans, un détail physique fait fondre les fans !

Sept ans, ça se fête ! Charlotte de Cambridge, fille cadette du prince William et de Kate Middleton entre dans l'âge de raison ce lundi 2 mai, l'occasion pour sa maman de dévoiler deux nouveaux portraits de sa fillette. Assise en tailleur dans l'herbe, la petite fille est vêtue d'un pull lavande et sourit à pleines dents, cheveux au vent.

L'occasion pour les internautes de remarquer qu'elle a non seulement encore grandi depuis sa dernière apparition pour la messe de Pâques, mais qu'elle a... perdu une dent ! Son sourire est en effet encore plus craquant avec sa dent en moins et on imagine que la petite souris (ou la fée des dents !) est passée il n'y a pas si longtemps au Palais de Kensington, où elle vit pour le moment avec ses parents.

Sur la deuxième photo, elle pose avec le chien de la famille, toujours aussi souriante et espiègle. Car la petite Charlotte a l'air d'avoir du caractère ! Lorsqu'elle avait accompagné ses parents pour Pâques, ses mimiques agacées, tirant sur la robe de sa mère notamment, avaient beaucoup fait rire les internautes, tout comme ses grimaces lors de la messe en hommage au Prince Philip.