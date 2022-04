Meghan Markle et Harry en difficulté loin de la famille royale ? Révélations accablantes...

Meghan Markle et Harry en difficulté ? Leur décision de quitter la famille royale, prise officiellement en février 2021, pourrait bien avoir compliqué la vie des Sussex. Un mauvais calcul de l'ancienne star de la série Suits ? C'est Tina Brown, ex-rédactrice en chef de Vanity Fair, qui balance sur l'épouse du prince Harry. Si elle assure au Washington Post Live, dans le cadre de la promotion de son livre The Palace Papers, que le fils cadet de Charles et Diana aurait de toute façon pris la décision de quitter Buckingham, Meghan Markle, elle, y aurait vu la possibilité de "conclure des contrats", en tant que membre de la famille royale britannique. Comme rapporte le DailyMail, Tina Brown précise qu'elle "n'a pas pu résister à ce qui était proposé au buffet des célébrités".

Mais aujourd'hui, les parents d'Archie et Lilibet Diana ont du mal, loin de la famille royale, comme elle l'estime. Selon elle, Meghan Markle a du mal à faire de leur couple "une marque". Les Sussex n'ont pas réalisé à quel point la vie serait difficile lorsqu'ils seraient coupés du palais. "Ils ont tous les deux complètement sous-estimé ce que ce serait d'être sans l'appui du palais, a-t-elle fait savoir. Buckingham a un pouvoir incroyable, chaque invitation majeure dans le monde passe par ce conduit. Tout cela a maintenant disparu." La duchesse de Sussex aurait bien du mal à se positionner, se contentant, selon la journaliste, de surfer sur les sujets en tendance sur Twitter : vaccinations, guerre en Ukraine, droits des Femmes...

Leur deal Netflix pas si idyllique

"Et tout le problème, avec un accord de divertissement, c'est que vous devez produire, lâche-t-elle à propos de leur deal juteux avec Netflix. Ils ont signé avec Netflix mais qu'avons-nous vu ? Rien." Selon elle, ils n'ont pas mesuré à quel point il est difficile de produire un divertissement qui fonctionne. "Leur podcast Spotify ne va nulle part, insiste-t-elle. Netflix ne va pas si bien, vont-ils renouveler ce contrat ?" Ancienne chroniqueuse de la princesse Diana, Tina Brown ne mâche pas ses mots. À l'heure où les Sussex semblent en bonne voie pour se réconcilier avec la reine Elizabeth II, Meghan Markle n'aurait donc eu qu'un seul but : "encaisser", balance Tina Brown. Mais visiblement, le couple pourrait bien rapidement (financièrement) le regretter...