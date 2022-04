Le prince Harry : Confidences sur sa maman Lady Di, qui a un impact sur ses actions

Le prince Harry a fait de nouvelles confidences à l'occasion d'un entretien accordé au magazine People ce jeudi 21 avril. Un moment où le duc de Sussex a pu évoquer sa mère, Lady Di, tragiquement disparue dans un accident de voiture à Paris alors qu'il n'avait que 12 ans à l'époque. Une femme qu'il est déterminé à rendre fière dans tout ce qu'il fait.

Le prince Harry, qui vit désormais à Los Angeles, était de passage en Europe en ce mois d'avril. Après une visite, aux tournures de réconciliation, auprès de sa grand-mère à Windsor, l'Anglais de 37 ans s'est rendu à La Haye pour encourager les participants des Invictus Games. Le petit frère de William a lui-même créé cette série d'épreuves sportives inspirées des jeux paralympiques pour rendre hommage aux blessés et handicapés de guerre. Le prince Harry a lui-même servi dix ans dans l'armée... Le mari de Meghan Markle a multiplié les engagements caritatifs ces dernières années. Des initiatives qui lui sont inspirées de sa mère. "Au cours des douze courtes années que j'ai eu la chance de vivre avec elle, j'ai vu et j'ai senti l'énergie, l'élan qu'elle a obtenu en aidant les autres, peu importe d'où ils venaient, leurs maladies ou leurs statuts. Sa vie et la leur n'en étaient que meilleures, aussi courtes soient-elles", a-t-il expliqué à nos confrères de People. Le papa d'Archie (3 ans le 6 mai prochain) et de Lilibet (10 mois) a visiblement trouvé une vraie motivation et souhaite dorénavant "honorer [sa] mère dans chacune de [ses] actions." "Je suis le fils de ma mère", a-t-il conclu.

Vingt cinq ans après sa mort, la princesse Diana reste une figure incontournable de l'histoire récente de la monarchie anglaise. Décédée à l'âge de 36 ans, la Britannique avait déjà eu le temps de se forger une incroyable histoire et surtout d'acquérir une popularité phénoménale dans le monde entier. Il y a peu, un photographe en venait encore à révéler des éléments de sa vie privée, preuve que son mythe jouit toujours d'une notoriété intacte. L'année 2022 est même celle d'un film à son honneur dans lequel elle est incarnée par la comédienne Kristen Stewart. "C'est l'une des histoires les plus tristes qui aient jamais existé, et je ne veux pas me contenter de jouer Diana, je veux la connaître implicitement. D'ailleurs, cela fait longtemps que je n'ai pas été aussi excitée à l'idée de jouer un rôle", déclarait l'actrice révélée dans Twilight. Le film Spencer est disponible sur Amazon Prime Video.