"C'était dur comme du plastique..." : Un photographe fait des révélations sur Lady Diana

Le célèbre photographe de la famille royale britannique David Bailey a fait des révélations au sujet de la mythique chevelure dorée de la regrettée princesse Diana. L'homme, aujourd'hui âgé de 83 ans, est revenu sur sa longue carrière pour The Telegraph et en a profité pour se livrer à quelques révélations sur des secrets de shootings aussi bien sur Lady Di que sur la reine Elizabeth II...

David Bailey a notamment divulgué en interview que la princesse de Galles, morte en 1997 dans un accident de voiture à Paris, avait des "cheveux terribles" tandis que la reine avait des mèches magnifiques quand elle était enfant. Le photographe s'est souvenu en particulier d'un shooting de 1988 de la famille royale où son assistant avait fait tomber la lumière sur la tête de la jeune princesse, dans sa vingtaine à l'époque : "Par réflexe, j'ai dit 'oh putain', puis Diana a répondu : 'Ne vous en faites pas pour ça, vous n'avez pas fait exprès'". David Bailey a déclaré que la princesse avait souvent des cheveux "durs comme un mannequin en plastique" à cause de la quantité abondante qu'elle mettait de laque coiffante.

David Bailey avait acquit une certaine reconnaissance grâce ses portraits en noir et blanc et notamment celui réalisé de la princesse Diana en 1989 alors qu'elle avait encore 27 ans. Pourtant, le non moins célèbre photographe Norman Parkinson avait été le premier sélectionné pour prendre des photos de la mère de William et Harry, avant que David Bailey ne soit finalement choisi. Ce dernier avait auparavant réalisé des portraits de la princesse Margaret et Antony Armstrong-Jones, le premier comte de Snowdon.

Le physique et l'allure de la défunte Lady Di est encore largement un objet de mythe et de culte. Au point que le coiffeur des stars Sam Mcknight, qui s'occupait des cheveux de la princesse des coeurs dans les années 1990, avait été invité par les producteurs de la série The Crown a recréer spécifiquement la coiffure de l'époque sur l'actrice Emma Corrin.