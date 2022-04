Kate Middleton : Avec William et les enfants, ils déménagent ! La raison du départ révélée...

Bye bye Kensington Palace ? A en croire les informateurs royaux du Mail Online, Kate Middleton et son mari le prince William devraient quitter leur résidence londonienne pour déménager quelques kilomètres plus loin, vers Windsor. Le projet est de se rapprocher le plus possible de la reine Elizabeth II, qui a choisi de faire de son château de Windsor sa résidence principale au détriment de Buckingham Palace.

A peine revenus d'une intense tournée royale dans les Caraïbes, la duchesse de Cambridge et son époux sont déjà accaparés par un nouveau projet : leur déménagement. Des sources bien informées ont confié au Mail que le couple souhaite donc poser ses valises non loin de la souveraine à la santé de plus en plus fragile; mais aussi afin de contrer sa proximité embarrassante avec le prince Andrew, ce dernier étant mêlé à des affaires judiciaires peu glorieuses et qui ternissent l'image de la couronne. D'ailleurs, même si le clan souhaitait l'isoler le plus possible, le fils de la reine arrive encore à se faire une place dans les évènements importants qui rythment la vie de la famille royale comme il y a quelques jours lors d'une messe hommage au défunt prince Philip...

Kate Middleton (40 ans) et le prince William (39 ans) auraient d'ores et déjà étudié plusieurs pistes : investir la Loge Royale du prince Andrew ou encore Fort Belvedere, l'ancienne résidence du roi Edouard VII. Il aurait aussi été question de vivre à Frogmore Cottage, la demeure autrefois habité par le prince Harry et sa femme Meghan Markle jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils en avaient leur claque du Royaume-Uni et qu'ils prennent la direction d'une luxueuse villa en Californie... Quant à Adelaide Cottage, sur le domaine royal de Windsor, il est actuellement occupé par Simon Rhodes.

Les époux cherchent dont maintenant des résidences privées plutôt que de compter sur le patrimoine immobilier de la couronne. Kate et William envisagent de se poser dans le Buckinghamshire, Windsor et ou le Surrey. Ils ont déjà regardé les écoles aux alentours, dont celle de Lambrook à Ascot, pour y scolariser leurs trois enfants : George (8 ans), Charlotte (6 ans) et Louis (3 ans).