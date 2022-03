Kate Middleton radieuse même sous la pluie battante avec le prince William aux Bahamas

On avait quitté la duchesse de Cambridge magistrale dans une robe bleue turquoise, aux couleurs des Bahamas... La revoilà bien plus au naturel, et sous la pluie ! Pour leur première visite officielle aux Bahamas, le prince William et sa femme Kate Middleton ont été invités à visiter une école locale, qui les a accueillis avec une parade colorée. Problème : la météo n'était pas très clémente, puisqu'une pluie battante s'est invitée lors de leur arrivée.

Professionnel, le couple britannique a fait comme si de rien n'était, les amoureux se montrant souriants sous des parapluies. La duchesse en a même ri dans son discours, s'excusant d'avoir "ramené la pluie anglaise" avec eux, et espérant que les enfants ne s'étaient "pas trop mouillés" pour venir les rencontrer.

Elle a d'ailleurs remercié les personnels et les élèves de leur accueil chaleureux et de leurs cadeaux : une enfant de l'école leur a notamment offert un portrait de la reine Elizabeth II, dont ils fêtent actuellement les 70 ans de règne. Ils ont ensuite été reçus par des soignants, dont la résistance a été lourdement mise à l'épreuve ces deux dernières années pendant la pandémie du Covid-19.

Pour cette journée pluvieuse pendant laquelle elle a conquis les coeurs bahamiens, Kate Middleton avait choisi une robe vert pâle de la marque britannique Self-Portrait, associée à des escarpins blancs à petits talons Jimmy Choo. Pour ses bijoux, comme souvent, elle avait décidé de rendre hommage aux créateurs locaux : elle a donc choisi des boucles d'oreilles de l'artiste Nadia Irena Campbell.

Ce séjour aux Bahamas s'inscrit dans une tournée d'une semaine dans les Caraïbes : Kate et William ont d'abord commencé leur voyage au Belize, avant une étape en Jamaïque et enfin aux Bahamas, trois pays du Commonwealth, qui célébreront aussi le Jubilé de Platine de la reine Elizabeth II, début juin. Le couple est en revanche venu sans ses enfants : George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, bientôt 4 ans, sont restés à Londres avec leur nounou de toujours, Maria Borallo.