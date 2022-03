Kate Middleton impériale face au Premier ministre de la Jamaïque, sous le charme

Au fil des années, le duc et la duchesse de Cambridge ont prouvé qu'ils savaient s'adapter à toutes les situations et faire preuve de simplicité et de proximité avec les gens qu'ils rencontrent. Au Bélize, Kate et William ont échangé des pas de danse endiablés avec des locaux avant de s'envoler pour les terres de Bob Marley. Sur place, le duo a tâté du tambour et tenté un remake de Rasta Rockett, film mettant en scène l'arrivée d'une équipe de bobsleigh de la Jamaïque aux Jeux Olympiques d'hiver. Le tout avec le sourire et tout le charme qu'on leur connaît malgré le contexte tendu et les manifestions anti-monarchie que des habitants ont menées pour leur indépendance.

Ces voyages, Kate Middleton et le prince William ont préféré les réaliser sans leurs trois enfants. A 8 ans, 6 ans et 3 ans, George, Charlotte et Louis sont restés à Londres avec leur nounou et leurs grands-parents maternels, Carole et Michael Middleton. L'aîné des Cambridge suit d'ailleurs de près cette tournée officielle. Comme l'a confié le prince William lors de leur venue sur le site de Cahal Pech au Bélize, George dispose d'un document précieux pour suivre son daddy et sa mommy chéris : "Nous lui avons dit où nous sommes et il doit nous trouver sur la carte, mettre une punaise et partager ça avec les autres" a indiqué le frère de Harry. Une mission royale pour le petit prince !