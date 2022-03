Kate Middleton snobée en Jamaïque : une Miss Monde l'ignore totalement...

Il y a quatre jours, alors qu'ils arrivaient au Belize, Kate Middleton et le prince William avaient été accueillis par des pancartes leur demandant de repartir sur le champ. Ils avaient dû annuler la visite d'une ferme spécialisée dans la culture du chocolat en dernière minute... et n'étaient pas au bout de leur peine.

Je suis là pour représenter mes ancêtres qui sont morts esclaves

Des manifestants se sont effectivement rassemblés à Kingston, mardi, pour protester contre la visite du prince William et de son épouse Kate en Jamaïque. Les manifestants réclamaient que la monarchie anglaise, ancienne puissance coloniale, paie des compensations et s'excuse pour son rôle dans le commerce d'esclaves qui a amené des centaines de milliers d'Africains sur l'île pour travailler dans des conditions inhumaines. "Je suis là pour représenter mes ancêtres qui sont morts esclaves et ont été tués par l'oppression des blancs, a affirmé Clément Jawari Deslandes, comme le rapporte l'AFP. Ils ont ce privilège de la noblesse. Ils peuvent arriver ici et on doit leur dérouler le tapis rouge. Cette époque est révolue..."