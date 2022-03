Kate Middleton dans la jungle avec William : couple hilare après une drôle d'expérience !

Depuis le 19 mars, le prince William et sa femme Kate Middleton sont donc en voyage officiel dans les Caraïbes, pour une tournée royale organisée dans le cadre du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, marquant ses 70 ans de règne. Le séjour, qui commençait mal en raison d'une manifestation hostile d'une poignée d'habitants d'un petit village au Bélize, est désormais bien entamé. Le couple a pris un plaisir fou en visitant une exploitation de cacao et, par la suite, c'est dans la jungle que l'on pouvait le retrouver !

Lundi 21 mars, le prince William (39 ans) et son épouse la duchesse de Cambridge Kate Middleton (40 ans) se sont rendus à la réserve forestière de Chiquibul, qui se trouve dans les montagnes mayas du Bélize. Les époux ont rendu visite aux soldats de la British Army Training Support Unit (BATSUB), qui s'entraînent dans une zone dédiée au combat, profitant des conditions particulières de la jungle tropicale pour découvrir différents types d'environnements. Sur place, les amoureux ont fait une petite expérience de la vie dans la nature. Ils ont notamment tressé des feuilles de palmiers afin d'en faire des lianes pour ensuite récolter de l'eau de pluie et la consommer. Fidèle à son habitude, la très volontaire Kate Middleton était hilare en tentant l'expérience avec son mari.

La duchesse, vêtue en look casual composé d'un pantalon kaki G-Star RAW, d'un t-shirt blanc léger John Lewis et d'une paire de baskets Superga 2750, a aussi eu droit à une démonstration de feu de camp ou de construction d'abris pour dormir. Kate Middleton, co-présidente des scouts, n'en était pas à sa première visite dans la nature et y semble aussi à l'aise que sous les dorures des palais royaux. La duchesse et son mari, qui ont laissé leurs trois enfants (George, Charlotte et Louis) au Royaume-Uni pendant cette tournée royale, ont passé un agréable moment dans la jungle, discutant et plaisantant avec les soldats, sans doute ravis de cette petite parenthèse dans leur programme d'entraînement. La tournée royale du couple doit se poursuivre en Jamaïque et aux Bahamas.