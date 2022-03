Kate Middleton et William en famille : grande sortie avec George et Charlotte, en tenues officielles

Nous assistons à une grande réunion de la famille royale britannique ce mardi 29 mars 2022. Comme annoncé par Buckingham il y a plusieurs mois, une cérémonie hommage au prince Philip s'est tenue en l'abbaye de Westminster, à Londres. Près de 1800 invités se sont réunis pour honorer la mémoire du duc d'Edimbourg, décédé il y a près d'un an, à 99 ans. La reine Elizabeth, dont la venue était encore incertaine jusqu'au dernier moment, a pu compter sur le soutien de ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants pour cet événement riche en émotion.

Tout juste rentrés de leur voyage officiel dans les Caraïbes, le prince William et Kate Middleton ont revêtu des tenues bien plus sombres et formelles pour cette cérémonie. Le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés à Westminster vers 12h, accompagnés de deux de leurs trois enfants : le prince George (8 ans) et la princesse Charlotte (6 ans). Le petit dernier, le prince Louis (3 ans), est certainement resté à Kensington avec sa nounou.

Sans surprise, c'est élégante au possible que Kate Middleton a fait son arrivée devant le monument religieux, tenant la main de sa fille : la Britannique de 40 ans était vêtue d'une nouvelle robe longue noire à pois blanc signée Alessandra Rich, l'une de ses créatrices préférées. Un look complété d'un chapeau à bord droit et d'une paire d'escarpins noirs. De leur côté, main dans la main, le prince William et son héritier George étaient assortis dans leurs costumes cravates.

Une grande réunion royale

Les Cambridge ont ainsi retrouvé le reste de la famille royale : le prince Charles et Camilla, le prince Edward, son épouse la comtesse Sophie de Wessex et leurs deux enfants (Lady Louise Windsor et le vicomte James), la princesse Anne et son mari, accompagnée de ses enfants Peter et Zara, le décrié prince Andrew et ses filles, les princesses Eugenie et Beatrice, venues en couple (voir diaporama).

Plusieurs têtes couronnées européennes ont également fait le voyage jusqu'à Londres pour cette cérémonie : Felipe d'Espagne et son épouse la reine Letizia, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, Philippe et Mathilde de Belgique, Beatrix des Pays-Bas, son fils le roi Willem-Alexander et sa femme la reine Maxima...Tous avaient manqué les funérailles du prince Philip qui s'étaient tenues en comité restreint l'an dernier à Windsor, en raison de la pandémie.