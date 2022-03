Kate Middleton ose la robe 80's : ultime look déroutant pour quitter les Bahamas

Clap de fin pour la tournée royale du prince William et Kate Middleton dans les Caraïbes ! Après une semaine de voyage, célébrant le jubilé de platine de la reine Elizabeth, les Cambridge ont finalement quitté les Bahamas le 26 mars 2022. Pour son ultime sortie à l'aéroport international Lynden Pindling, la duchesse a dévoilé un look pour le moins surprenant : un robe tout droit sortie des années 1980 !

C'est en effet vêtue d'une robe jaune mi-longue en soie à manches ballons, décorée d'un noeud, de volants et d'une ceinture à strass que Kate Middleton a pris l'avion. Une tenue rétro signée Alessandra Rich, une créatrice installée à Londres, qui l'avait déjà habillée par le passé, notamment lors d'une visite en Irlande il y a deux ans. La robe 80's de Kate Middleton n'a rien de vintage puisqu'elle est issue d'une collection actuelle. Elle est d'ailleurs toujours en vente, pour celles qui auraient près de 2000 euros de budget shopping ! L'épouse du prince William est restée dans le thème des années 1980 pour compléter son look d'une paire d'escarpins blancs de chez Gianvito Rossi.

Tout au long de cette tournée de huit jours dans les Caraïbes, passée par le Bélize, la Jamaïque et les Bahamas, Kate Middleton a offert un véritable défilé de looks hauts en couleur : du vert, du rose, du jaune, du bleu, des robes de soirée pailletées, des imprimés, de la dentelle... (voir diaporama). Ambassadrice privilégiée de la mode britannique, la duchesse a pour la plupart de ses tenues misé sur des marques anglaises, aussi bien ses préférées, telles qu'Alexander McQueen, Emilia Wickstead et Jenny Pachkam, que d'autres griffes qu'on lui connaît moins : Rixo, The Vampire's Wife, Phillipa Lepley...

Après une semaine de séparation, le prince William et Kate Middleton ont donc pu retrouver leurs trois jeunes enfants ce week-end : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans). Le couple va poursuivre durant les prochains mois les festivités célébrant le jubilé de platine de la reine Elizabeth, qui fête cette année ses 70 ans sur le trône. Un grand week-end de fête, avec la famille royale (presque) au grand complet, est d'ailleurs prévu à Londres et partout au Royaume-Uni, du 2 au 5 juin.