Kate Middleton renversante en robe brillante hors de prix dans un décor incroyable au Belize

La couronne britannique est bien représentée dans les Caraïbes ! En tournée royale, dans le cadre du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, Kate Middleton et le prince William ont débuté leur séjour par le Belize. Et si leur arrivée avait fait grincer quelques dents, le déplacement se passe depuis sous les meilleurs auspices. Le 21 mars, le couple a eu une journée bien chargée !

En effet, Kate et William ont notamment fait une sortie dans la jungle - à la réserve forestière de Chiquibul -, allant à la rencontre de soldats de Sa Majesté, qui s'entraînent dans un camp dédié au combat. Sur place, ils ont par exemple appris à faire un feu de camp ou à utiliser l'eau de pluie avec des feuilles de palmiers. Mais la journée a aussi été marquée par une visite culturelle à Caracol. Il s'agit d'un ancien site archéologique maya. Pour l'occasion, le couple a fait sa promenade au milieu de ces vestiges historiques avec l'expert Allan Moore. Nul doute qu'ils ne manqueront pas de relater ce qu'ils ont appris à leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, restés avec leur nounou au Royaume-Uni.

Dans la soirée, Kate Middleton et le prince William étaient de nouveau de sortie pour assister à une chic réception organisée par Froyla Tzalam. Cette dernière, anthropologue et chef de communauté maya mopan, a été faite gouverneur général du Belize depuis mai 2021 et représentante de la reine Elizabeth II dans cet état membre du Commonwealth ; la tournée a pour but principal de renforcer les liens avec la couronne à l'heure où la Barbade a pris acte de sa transformation en république... L'évènement avait lieu dans les ruines Maya de Cahal Pech à San Ignacio. Et la duchesse de Cambridge a attiré tous les regards...