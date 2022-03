Elizabeth II : Le palais de Buckingham, c'est fini !

Le palais de Buckingham est peut-être le siège de la monarchie britannique - depuis 1937 ! - mais Elizabeth II ne souhaite plus y vivre. A en croire plusieurs médias anglais, la reine aurait décidé de rester au château de Windsor pour de bon, plutôt que de regagner Londres et son palais. En mars 2020, au début de la pandémie, la souveraine avait quitté l'agitation de la capitale pour se confiner à Windsor, en plus petit comité.

"Windsor est l'endroit qu'elle aime. Elle a ses souvenirs avec le prince Philip là-bas, elle a ses poneys là-bas et sa famille à proximité. Cela fait sens", a commenté l'expert royal Hugo Vickers au près du Sunday Times, le 6 mars. C'est effectivement au château de Windsor qu'Elizabeth II a passé ses derniers moments avec son mari Philip, décédé en avril 2021. C'est là que se sont tenues les obsèques du duc d'Edimbourg, inhumé (provisoirement) dans le Royal Vault, un caveau situé sous la chapelle Saint-Georges. Lorsque la reine le rejoindra dans la mort, ils seront réunis dans la chapelle du mémorial du roi George VI, à Windsor toujours.

En plus d'apprécier ses balades dans le parc de Windsor, avec ses poneys ou ses corgis adorés, la souveraine de 95 ans est ainsi plus proche de deux de ses quatre enfants : le décrié prince Andrew (installé avec Fergie au Royal Lodge) et son frère le prince Edward, qui vit non loin du château avec son épouse Sophie de Wessex et leurs deux enfants.

Des travaux de rénovation en cause ?

Fin février, tout juste remise de la Covid-19, Elizabeth a d'ailleurs profité d'un dimanche après-midi avec plusieurs membres de sa famille, à commencer par sa petite-fille la princesse Beatrice (accompagnée de son mari et de leur petite Sienna, 5 mois), mais aussi William, Kate Middleton et leurs trois enfants. Ces derniers auraient pour projet de quitter, eux aussi, Londres et Kensington, pour s'installer au vert, non loin de Windsor... La princesse Eugenie vit elle aussi dans la région, au Frogmore Cottage de Windsor, qui était initialement destiné au prince Harry et Meghan Markle.

Au-delà de l'attachement de la reine pour Windsor, la décision a peut-être été renforcée par le fait que Buckingham fait actuellement l'objet de grands travaux. Depuis quelque temps déjà, il a été entrepris de rénover l'électricité, le chauffage et la plomberie qui datent des années 1950. Des travaux - estimés à 369 millions de livres (environ 448 millions d'euros) - qui devraient se prolonger, au mieux, jusqu'en 2027. Le prochain royal locataire de Buckingham serait ainsi le prince Charles, lorsqu'il succèdera à sa mère...