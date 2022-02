Elizabeth II surprenante : la reine se lance dans un business inattendu !

Par Marine Corviole Rédactrice Passe ses journées à attendre une sortie de Meghan Markle, Kate Middleton (forever) et Charlene de Monaco. Sinon, elle décrypte les looks des stars sur le tapis rouge des Oscars, du Festival de Cannes, mais aussi en front row des défilés, sur Instagram... Au Trivial pursuit, posez-lui une question rose !

Quand on est un royal chien, on ne sent pas la boue séchée. Pour tous les maîtres qui rêvent d'un compagnon à poils sentant le frais, comme les corgis de Windsor, la reine Elizabeth dévoile enfin son secret : une eau de Cologne tout spécialisement conçue pour les chiens les plus coquets.

L'odeur de votre chien ne séduit que très rarement vos narines ? Elizabeth II a la solution : un parfum tout spécialement pensé pour nos compagnons à quatre pattes ! Si la reine valide... Les Britanniques et touristes de passage dans le Norfolk peuvent désormais se procurer la précieuse potion dans la boutique de souvenirs du domaine royal de Sandringham, où la souveraine possède une de ses demeures royales de prédilection. Comme l'a détaillé le tabloïd The Sun le 15 février, il s'agit d'une eau de Cologne pour chien, senteur "promenade le long de la côte" : il s'agit d'un "parfum riche et musqué avec des notes d'agrumes de bergamote", qui dure "vraiment longtemps". Concocté par l'artisan parfumeur Norfolk Natural Living, le produit est mis en vente au prix de 9,99 livres (soit environ 12 euros). "L'eau de Cologne pour chiens devient de plus en plus populaire, en particulier auprès des personnes qui aiment un peu de luxe dans leur vie et qui veulent faire plaisir à leurs animaux de compagnie", est-il précisé. Pour ceux qui n'ont pas prévu de détour par Sandringham dans les prochaines semaines, la marque Norfolk Natural Living vend un équivalent sur son site - de même qu'un nettoyant pour pattes ! - qui peut être livré en France.

Comment est-ce qu'on parfume son compagnon poilu ? Il suffit de vaporiser le produit sur un chien fraîchement lavé et séché. Autre élément d'information "capital" : cette eau de Cologne est unisexe, elle peut donc être utilisée aussi bien sur les mâles que sur les femelles ! Voilà qui devrait finir de convaincre les quelques derniers réfractaires... La reine Elizabeth utilise-t-elle ce parfum pour ses corgis adorés ? Contacté par le tabloïd, un porte-parole de Buckingham s'est refusé à tout commentaire sur le sujet. La reine des corgis L'un des compagnons à quatre pattes de la souveraine a d'ailleurs récemment fait parler de lui : début février au château de Windsor, au moment de célébrer ses 70 ans de règne, Elizabeth II a vu son dorgi Candy débarquer en pleine lecture du courrier. Une apparition qui n'a pas manqué d'amuser la galerie, y compris la souveraine de 95 ans, qui a accordé une royale caresse à son copain à poils. Entourée de corgis et dorgis depuis le début de son règne, Elizabeth II a partagé la vie d'une trentaine de ces drôles de chiens courts sur pattes. Le tout premier ayant été Susan, reçue en cadeau pour ses 18 ans. Son dernier corgi Whisper est décédé en 2018 et son dorgi adoré Vulcan a quant à lui aboyé pour la dernière fois en décembre 2020. Mais surprise, alors qu'on pensait que Candy serait le tout dernier, deux nouveaux corgis ont rejoint la reine en mars 2021. Les deux chiots lui auraient été offerts pour lui remonter moral, elle qui a essuyé les épreuves les unes après les autres : le Brexit, le départ du prince Harry pour la Californie, les déboires judiciaires de son fils Andrew, le décès de son mari Philip...