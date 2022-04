Charlotte de Cambridge : Quels traits de caractères a-t-elle hérité de Kate Middleton et William ?

6 ans et déjà un sacré tempérament. Si les signes prouvant que la princesse Charlotte est déjà dotée d'un fort caractère étaient nombreux, le geste de la petite fille lors de la messe de Pâques, témoignant à sa mère Kate Middleton son envie de rentrer l'a à nouveau appuyé. Agacée, la fille de Kate Middleton et du prince William n'a pas manqué de le faire savoir en tirant discrètement le manteau de la duchesse. Les chiens ne font pas des chats. Mais quels sont ces traits de caractère que Charlotte de Cambridge a hérités de ses parents ?

Comme eux, et comme sa grand-mère la reine Elizabeth II à laquelle elle ressemble tant physiquement, Charlotte de Cambridge sait ce qu'elle veut. Et plus encore sait se faire entendre. D'ailleurs à l'école, la soeur du prince George et du prince Louis a hérité rapidement du surnom de "Princess Warrior" qui en dit long sur son attitude avec ses petits camarades. "Si vous lui demandez, elle dit qu'elle a 16 ans" a ains confié son père le prince William. S'il préfère le surnom de "mignonette", le frère d'Harry connaît néanmoins le caractère affirmé de sa fille.

Avenante, souriante et autoritaire

Si le prince William est largement préféré à son père le prince Charles au Royaume-Uni au sein des fans de la Couronne, c'est que l'aîné du prince de Galles et de Diana sait comment paraître proche des gens. Et comme lui, et comme sa mère, Charlotte de Cambridge est connue pour savoir mettre à l'aise les autres, à en croire l'expertise de Katie Nicholl. "Elle vient vers les invités et leur demande s'ils veulent du thé ou du café ou pour leur offrir des bonbons, tellement adorable", a-t-elle constaté à propos de cette petite fille très "pétillante".