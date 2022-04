Charlotte de Cambridge : La fille de Kate et William agacée à la messe de Pâques, sa toute première

A seulement 6 ans, Charlotte de Cambridge doit se plier à d'importants engagements. Un poids parfois lourd à porter pour la fille de Kate Middleton et du prince William.

Après avoir passé une semaine à respirer le grand air du côté de Courchevel et à skier avec ses parents et ses deux frères George (8 ans) et Louis (3 ans), Charlotte de Cambridge avait un rendez-vous important ce dimanche 17 avril 2022. En ce jour de Pâques, celle qui fêtera ses 7 ans le 2 mai prochain devait se rendre à la chapelle Saint George, au château de Windsor, pour assister à la traditionnelle messe, à laquelle d'autres membres de la famille royale ont assisté.

Zara et Mike Tindall étaient accompagnés de leur fille aînée Mia, Peter Phillips de ses filles, Savannah et Isla, et la princesse Eugenie était en solo. Le prince Edward, Sophie, la comtesse de Wessex, Lady Louise et James, vicomte Severn, étaient également présents. Sam et Arthur Chatto, les petits-fils de la princesse Margaret étaient également de la partie. Le prince Charles et son épouse Camilla étaient quant à eux absents. Le couple se trouve actuellement en Ecosse. La reine Elizabeth avait quant à elle annoncé renoncer à la messe de Pâques - qu'elle n'avait jamais manquée en cinquante ans - un peu plus tôt dans la semaine. La monarque qui fêtera ses 96 ans le 21 avril prochain est toujours très affaiblie des semaines après avoir été touchée par la Covid-19. C'était en février dernier.

Adorable dans une petite robe fleurie, avec des collants bleu clair pour être assortie à sa maman - qui avait ressorti son manteau Emilia Wickstead porté en 2017 lors d'une visite au Luxembourg - Charlotte de Cambridge portait également un gilet bleu marine. Une jolie tenue de printemps pour sa toute première messe de Pâques. Son grand frère le prince George était quant à lui très élégant dans un costume bleu marine associé à une chemise blanche et une cravate, comme son papa.

A la sortie de la messe, Charlotte de Cambridge n'a pas hésité à témoigner son envie de rentrer à sa maman. Sur les photos prises à l'extérieur après l'office célébré par le doyen de Windsor (voir le diaporama), la princesse tire discrètement le joli manteau de sa maman alors qu'elle est en pleine discussion, pour bien se manisfester. Le DailyMail a également publié une vidéo de Charlotte en pleine action.

La fillette multiplie les engagements ces dernières semaines. Elle avait assisté à la messe en hommage à son défunt arrière grand-père, le prince Philip, le 29 mars dernier en l'abbaye de Westminster. La toute jeune princesse avait impressionné par son aisance, aux côtés de sa maman.