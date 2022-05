Jubilé d'Elizabeth II : Lady Louise et les arrière-petits-enfants de la reine vont faire le show !

Elizabeth II se préserve le plus possible, elle dont la santé défaillante inquiète ses sujets depuis plusieurs mois, alors qu'elle vient d'annuler sa venue à un nouvel évènement majeur, ce lundi 9 mai 2022. Il ne faudrait tout de même pas qu'elle manque les grandes festivités du Jubilé dont elle est la vedette ! Du 2 au 5 juin, un grand pont est prévu au Royaume-Uni afin de célébrer les 70 ans de règne de la monarque avec, notamment, l'apparition au balcon de Buckingham de la reine et d'un cercle restreint. Avant cela, un autre évènement organisé dans le cadre du Jubilé de platine mettra en avant plusieurs membres de la couronne.

En effet, du 12 au 15 mai 2022 se tiendra le Royal Windsor Horse Show ; un spectacle sous-titré Un saut à travers l'Histoire. Lors du dernier jour de l'évènement équestre, organisé sur les pelouses du château de Windsor, 10 des 12 arrière-petits-enfants de la reine seront présents à bord d'une calèche ! Il y aura : le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis (les enfants du prince William et de Kate Middleton), Savannah et Isla Phillips (les filles de Peter Phillips et de son ex-femme Autumn Kelly), Mia, Lena et Lucas Tindall (les enfants de Zara Phillips et de son mari Mike Tindall), August Brooksbank (le fils de la princesse Eugenie et de son mari Jack Brooksbank) ainsi que Sienna Mapelli Mozzi (la fille de la princesse Beatrice et de son mari Edoardo Mapelli Mozzi). Manqueront à l'appel, Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor (les enfants du prince Harry et de sa femme Meghan Markle).

L'attelage de poneys - reçu en héritage du défunt prince Philip mort l'an dernier à 99 ans - sera conduit par Lady Louise Windsor ! La demoiselle est la fille du discret prince Edward. Pour l'heure, la présence d'Elizabeth II - passionnée de chevaux et de courses - au dernier jour de ce spectacle qui sera retransmis à la télévision sur ITV n'a pas encore été officiellement actée. Pas moins de 500 chevaux et 1000 artistes (militaires, musiciens, acteurs...) animeront le Royal Windsor Horse Show à l'occasion d'un spectacle de 90 minutes. Parmi les guest annoncés, l'acteur Tom Cruise ainsi que la comédienne Helen Mirren

La suite des festivités se tiendra en juin avec, notamment, l'incontournable parade Trooping the Colour en présence de 1400 soldats. Un défilé qui se terminera par un show de la Royal Air Force sous les yeux de la famille royale.