Elizabeth II : Sa première rencontre avec Lilibet, la fille de Meghan et Harry, a enfin été décidée !

Les festivités en marge du jubilé de platine d'Elizabeth II vont décidément être un moment chargé en émotion et en surprises pour la monarque ! En effet, contre toute attente, le reine rencontrera pour l'occasion, et pour la première fois la fille d'Harry et Meghan, Lilibet !

Les bonnes nouvelles s'enchaînent sans crier gare. Le duc et la duchesse de Sussex couple Harry et Meghan qui habitent désormais du côté des Etats-Unis, ont finalement déclaré qu'ils seraient présents aux côtés de la reine lors des célébrations des 70 ans de son règne. Une nouvelle qui adoucit un peu les querelles intra-familiales.

Mieux encore, on apprend aujourd'hui qu'Harry et Meghan feront le déplacement avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. "La reine rencontrera pour la première fois Lilibet, la fille du duc et de la duchesse de Sussex, à l'occasion sa première fête d'anniversaire organisée pendant les célébrations du jubilé", annonce The Sun. Une rencontre qui tombe pile le jour de l'anniversaire de la petite dernière, née le 4 juin 2021. Cette date sera l'occasion pour la reine de se rendre à l'événement prévu pour l'occasion au Frogmore Cottage, à deux pas du château de Windsor. En effet, Elizabeth II devrait faire l'impasse sur la course de chevaux Derby d'Epsom Downs afin de passer du temps avec son arrière-petite-fille.

Le long week-end des festivités sera lourdement chargé en symbolique. Harry et Meghan ne seront pas présents au balcon de Buckingham Palace pour la grande cérémonie Trooping The Colour (souhait d'Elizabeth II exprimé publiquement) et feront, selon leur promesse à la reine, profile bas. Par conséquent, le couple, qui fait peu à peu son retour au sein de la famille royale après un départ cataclysmique, a "l'intention de se limiter aux engagements publics", révèle le Telepgrah. Ils feront leur apparition à la cathédrale Saint-Paul le vendredi 3 juin.