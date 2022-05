Elizabeth II : Pourquoi son comportement a fait scandale à la mort de Lady Di ?

Le règne de la reine Elizabeth II n'a pas été jalonné que de succès et d'événements joyeux. Le documentaire Elizabeth II, 70 ans de règne, de secrets et de scandales diffusé sur C8 revient sur les meilleurs comme les pires moments de ses longues décennies passées sur le trône. Parmi eux, la mort de Lady Diana, ex-femme du prince Charles morte des suites de ses blessures après avoir été victime d'un grave accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris. Un drame survenu le 31 août 1997 qui a plongé les Britanniques dans un profond désarroi mais surtout dans une immense colère.

Elizabeth II se trouvait à Balmoral en Ecosse avec ses deux petits-fils, les princes Harry et William, enfants du prince Charles et de Diana, quand la princesse de Galles a rendu son dernier souffle. Si Tony Blair, alors Premier ministre, avait pris la parole pour réagir à ce terrible drame, la Souveraine s'est contentée d'un long silence. Il n'en a pas fallu plus aux Britanniques pour s'en prendre à la reine, dont le manque de réaction était considéré comme un manque de respect. Néanmoins, si Elizabeth II n'a pas pris la parole directement, elle avait une bonne raison.

Ingrid Steward a levé le voile sur ce mystère dans son livre The Queen's Speech: An Intimate Portrait of the Queen in her Own Words publié en 2015. Elle y révèle que la femme du prince Philip n'avait qu'une priorité à ce moment-là : protéger ses petits-fils. Un fait que confirmait Antoine Michelland, journaliste à Point de Vue, spécialisé dans la monarchie : "C'était la volonté de la reine de protéger avant tout ses petits-fils et pour elle c'était la priorité absolue, donc, de les préserver, de les garder dans ce cocon de Balmoral le plus longtemps possible, d'où l'absence de réaction dans les premiers jours."

Elizabeth II a fini par prendre la parole dans une allocution télévisée le 5 septembre, veille des funérailles de la princesse Diana : "Elle était un être humain exceptionnel et doué. Dans les bons moments comme dans les mauvais, elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire, à rire ou à inspirer les autres avec sa chaleur et sa gentillesse. Je l'admirais et la respectais, surtout pour son dévouement à ses deux garçons." Deux hommes qui, près de 25 ans après la disparition de leur mère, continuent d'honorer ses engagements et de transmettre les valeurs qu'elle a inculquées. Le meilleur des hommages qu'ils pouvaient lui rendre.