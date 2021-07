Elizabeth II et le Prince Philip avaient passé un pacte secret

Ce n'est plus un secret pour personne, la famille royale britannique est régie par de nombreux protocoles. Et pour faire face à ces mêmes protocoles, certains membres ont, entre eux, différents pactes pour affronter les différents aléas de la vie. Et c'était le cas entre la reine Elizabeth II et son défunt mari, le prince Philip. En effet, selon les dires de Richard Kay, expert royal du DailyMail,, le couple royal avait un pacte à respecter si l'un d'entre eux venait à quitter ce monde.

Le 9 avril dernier, le prince Philip s'est éteint auprès de la reine dans le château de Windsor. Une triste nouvelle qui avait été annoncée le jour-même par le palais de Buckingham et qui avait terriblement attristé les Britanniques. Et une semaine plus tard, toute la famille royale s'était réunie pour assister aux obsèques. Le prince Harry avait d'ailleurs fait le déplacement depuis les États-Unis sans son épouse Meghan Markle, qui était alors encore enceinte de leur fille Lilibet Diana, qui est née le 4 juin dernier à Los Angeles. Une cérémonie militaire, souhaitée par le prince (et contraire au protocole habituel qui préconise une cérémonie nationale) s'était déroulée. Elle avait été riche en émotions, la reine apparaissant seule dans la chapelle Saint-Georges face au cercueil de son époux.

Un pacte respecté

Et malgré le manque de déclarations de la part de la reine le jour de l'enterrement, Richard Kay a récemment révélé que les deux amoureux avaient un commun accord. Un pacte jusqu'alors tenu secret puisqu'il est en rapport avec la mort d'un des deux. En effet, selon lui, ils avaient passé "un accord secret si l'un devait mourir avant l'autre." À savoir : "Celui qui reste peut pleurer, mais pas trop longtemps afin qu'il puisse profiter de la vie qui lui reste." Un accord respecté assidûment par cette dernière depuis la mort duc d'Edimbourg puisqu'elle a depuis été aperçue lors de nombreux événements. Preuve en est lors d'une sortie en famille au Royal Windsor Horse Show, dimanche 4 juillet, Elizabeth II affichait un sourire XXL. Un pacte respecté en bonne et due forme donc !