Meghan Markle bannie de Balmoral ? La famille royale "incrédule" après l'annonce de sa venue, révélations...

Il était environ 14h, ce jeudi, lorsque le communiqué a été publié : après avoir entendu les nouvelles concernant l'état de santé déclinant de la reine Elizabeth II, le prince Harry et Meghan Markle, actuellement en Europe pour le lancement des Invictus Games, venaient de se "mettre en route pour Balmoral", afin de dire un dernier au revoir à la souveraine. Une nouvelle inattendue qui aurait rendu les employés de la Maison Royale "incrédules" selon le Daily Mail.

Et pas seulement les employés : les membres les plus proches de la famille royale auraient également eu du mal à accepter la présence de l'actrice américaine, alors que les relations avec celle-ci sont très tendues depuis plusieurs années. Selon le journal anglais, un petit mélodrame se serait alors joué derrière les hauts murs de Balmoral avant que le porte-parole du couple ne rétablisse la situation, en annonçant que seul le père d'Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) se rendrait sur place.

Très discrète, Meghan Markle serait restée, quant à elle, à Windsor, où Harry l'aurait rejoint directement vendredi matin après avoir passé la nuit en Ecosse. Mais que s'est-il passé pour que celle-ci prenne la décision d'annuler sa venue ? Pour certains experts royaux, la jeune femme ne savait pas que sa belle-soeur, Kate Middleton, ne serait pas présente non plus et aurait décidé de ne pas venir lorsqu'elle a su que celle-ci avait également préféré rester à Windsor pour être avec ses trois enfants, George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans).

Pour d'autres en revanche, comme on peut le lire dans un autre quotidien britannique, The Sun, c'est le Prince Charles, désormais roi, qui aurait refusé la présence de l'américaine, expliquant à Harry que sa visite n'était "pas appropriée", compte tenu du fait que seuls les membres très rapprochés de la famille étaient présents autour de la reine. En effet, uniquement les quatre enfants de la reine (Charles, Anne, Andrew et Edward) ainsi que ses deux petits-fils (William et Harry) avaient fait le déplacement, les autres étant tous restés chez eux.

Et il faut dire que les dernières relations entre le couple de Sussex et la famille royale n'avaient pas été très bonnes : invités à passer une partie de l'été à Balmoral avec les enfants, le couple désormais exilé aux Etats-Unis avait refusé. En tout cas, ceux-ci devraient rester sur le territoire britannique jusqu'aux obsèques, la semaine prochaine, auxquelles ils seront bien présents tous les deux...