Meghan Markle et le prince Harry sont arrivés en Angleterre : les détails de leur grand retour, avec les enfants ?

C'est leur premier retour au pays depuis le jubilé de platine de la reine Elizabeth II en juin dernier. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle sont de passage en Europe pour quelques jours. Fraîchement arrivés des Etats-Unis par un vol commercial, le duc et la duchesse de Sussex ont atterri ce samedi 3 septembre sans leurs deux enfants, Archie (3 ans) et Lilibet (1 an), comme le rapporte Hello !. Ils sont venus pour passer quelques jours sur la terre britannique. Leur visite était annoncée dès le mois d'août. Selon un porte-parole proche du couple : "Le prince Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex se réjouissent de venir rendre visite à plusieurs organisations chères à leur coeur au début du mois de septembre."

Mais le couple de Sussex n'est pas venu au Royaume-Uni pour y passer les vacances. Le prince Harry et sa femme Meghan participeront ce lundi 5 septembre au One Young World Summit, un évènement qui rassemble des leaders issus de plus de 190 pays. Ils feront ensuite un petit passage en Allemagne jeudi 8 septembre pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go avant de retourner au Royaume-Uni.

Une réconciliation avec la famille royale ?

On ne sait pour le moment pas si le prince Harry et Meghan Markle rendront une petite visite à la famille royale durant leur passage au Royaume-Uni, eux qui logeront au Frogmore Cottage. Rien n'est prévu avec Kate Middleton et le prince William qui ont passé leur tout premier week-end dans leur nouvelle maison avec leurs trois enfants: George, Charlotte et Louis. En tout cas, la duchesse de Sussex a donné la couleur dans une interview exclusive accordée au magazine américain The Cut dont elle apparaît en couverture. La mère d'Archie et Lilibet a évoqué une potentielle réconciliation avec la famille royale : "Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner. Mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je pourrais dire n'importe quoi."