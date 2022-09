Kate et William déménagent : premier week-end sans chichi dans leur nouvelle maison, avec les enfants

Nouveau lieu pour une nouvelle vie. Kate Middleton et le prince William ont pris la décision de s'éloigner du centre de Londres et de ne plus vivre à Kensington Palace pour le bien de leurs enfants. Pour offrir plus de liberté à George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, la duchesse et le duc de Cambridge ont effectivement fait leurs valises pour s'installer dans la campagne, à Ascot, dans l'Adelaide Cottage. La petite famille passerait, d'ailleurs, son tout premier week-end en ces lieux les 3 et 4 septembre 2022.

Selon les informations du Daily Mail, Kate, William et les enfants auraient "voyagé léger", sans chichi, pour se rendre dans leur nouvelle demeure, et n'auraient pas réquisitionné de remise à neuf, de nouveau meuble ou de nouveaux équipements hors de prix. S'ils ont déménagé en tout simplicité, il va tout de même falloir que chaque membre du clan Cambridge fasse preuve d'adaptabilité. George, Charlotte et Louis devraient s'en sortir comme des chefs puisqu'ils ont été inscrits à la - très chère - Lambrook School, située à 14km seulement de la maison, et que leurs uniformes sont déjà prêts pour la rentrée scolaire qui aura lieu la semaine prochaine. Leurs parents, en revanche, vont un tout petit peu plus galérer.

L'Adelaide Cottage étant plus petit et plus modeste que Kensington Palace, Kate et William n'ont effectivement pas pu demander à leur nounou, Maria Teresa Turrion Borralo, de venir les aider à domicile. Les parents n'auront également pas droit à la présence, à la maison, du personnel chargé du ménage ni de celui qui s'occupe de leur faire à manger. Seule leur chienne Orla, un adorable cocker anglais, a pu suivre la petite famille jusqu'à Ascot, dans l'est du comté du Berkshire. Après tout, s'ils ont voulu changer de vie, c'est pour avoir droit à plus de simplicité. Il est d'ailleurs dit que la duchesse et le duc de Cambridge auraient pour volonté de se comporter comme des "parents normaux" et d'aller chercher leurs enfants eux-mêmes devant le portail de l'école. Avec ou sans émeute... l'avenir nous le dira.